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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 10日 星期二 12:09 BJT

纳达尔击败小德 捧起美网男单奖杯

纳达尔周一6-2 3-6 6-4 6-1击败世界排名第一的德约科维奇，赢下美网男单冠军。纳达尔继赢下法网锦标后，本赛季拿下第二项大满贯赛冠军，职业生涯大满贯赛夺冠次数增至13次，历史排名仅次于费德勒和桑普拉斯，排名第三。纳达尔本赛季硬地赛场战绩升至22战全胜，迄今总战绩为60胜3负。路透

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