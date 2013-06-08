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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 11:36 BJT

法网--纳达尔与小德苦战五盘 红土天王笑到最后

周五上演的一场法网男单半决赛中，红土之王纳达尔与世界排名第一的德约科维奇鏖战五盘，最终西班牙人以6-4 3-6 6-1 6-7(3) 9-7胜出，晋级决赛向着自己第8个法网冠军迈进。比赛耗时4个半小时，决胜盘小德4-3领先时触网被罚分，塞尔维亚人赛后颇为不满。在2012年澳网决赛中，二人曾激战近6个小时，那次是德约科维奇笑到最后。路透
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