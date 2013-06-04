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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:05 BJT

法网--寿星纳达尔胜3-0锦织圭晋级八强

周一法网公开赛继续男单16强战，纳达尔以6-4 6-1 6-3完胜日本选手锦织圭，晋级八强，向自己第8个法网男单冠军迈进。当天是纳达尔27岁的生日，红土天王将在四分之一决赛对阵瓦林卡。一号种子德约科维奇以4-6 6-3 6-4 6-4击败16号种子德国选手科赫尔斯奇雷伯，晋级四分之一决赛。路透
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