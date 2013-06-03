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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 3日 星期一 14:08 BJT

费德勒逆转西蒙晋级法网八强

费德勒周日在法网八分之一决赛中遭遇罕见的困境，不过他最终扭转局面，以6-1 4-6 2-6 6-2 6-3击败对手西蒙，连续第36次晋级大满贯赛八强。他将在八强战中遭遇另一位法国选手特松加，后者6-3 6-3 6-3击败塞尔维亚选手特洛伊基。罗布雷多则成为法网86年历史上第一位连续三次在先丢两盘情况下实现大逆转的选手。路透

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