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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 15日 星期二 14:00 BJT

小威崴脚受伤仍送双蛋 彭帅首战轻松过关

澳网公开赛女单首轮比赛周二继续，世界排名第三的小威廉姆斯6-0 6-0横扫罗马尼亚选手Edina Gallovits-Hall。小威在首盘4-0领先的情况下扭到脚踝一度倒地不起，在接受治疗后小威继续比赛并送出双蛋。中国选手彭帅6-3 6-0直落两盘击败加拿大对手Rebecca Marino顺利晋级。路透

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