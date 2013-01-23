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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 23日 星期三 15:06 BJT

斯蒂芬斯爆冷淘汰小威

美国小将斯蒂芬斯周三爆出本届澳网最大冷门，这位29号种子3-6 7-5 6-4淘汰小威廉姆斯，将与世界排名第一的阿扎伦卡争夺决赛权。五届澳网冠军得主小威在第二盘比赛中背部受伤，离场接受了治疗。首次杀入大满贯赛四强的斯蒂芬斯取胜后激动不已，称“我的爷爷奶奶肯定乐疯了，他们肯定在电脑上看比赛呢。”路透

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