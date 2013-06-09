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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 9日 星期日 14:10 BJT

小威时隔11年法网再夺冠

周六法网公开赛女单决赛一号种子小威廉姆斯以6-4 6-4力克卫冕冠军莎拉波娃，时隔11年再次法网封后。比赛用时1小时46分钟，小威轰出10记ACE，共有29记制胜分，而莎娃有2记ACE以及10次制胜分。此次夺冠是小威职业生涯中第16个大满贯冠军。31岁的小威在赛后表示自己打算在职业生涯顶峰时退役，但是自己尚未到顶峰。路透

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