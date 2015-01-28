小威澳网半决赛对阵小将凯斯

头号种子小威周三6-2 6-2轻取齐布尔科娃，将在澳网女单半决赛中对阵美国小将凯斯。有伤在身的凯斯在四分之一决赛中经过三盘苦战击败了小威的姐姐大威。小威最近则抱怨墨尔本的天气太冷，而且天气“越来越糟糕”，不过在轻取齐布尔科娃的比赛中看不出她受到天气的羁绊。路透