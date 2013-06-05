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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 15:05 BJT

法网--小威2-1晋级 埃拉尼淘汰A拉德

周二法网公开赛女单四分之一决赛，头号种子小威廉姆斯以6-1 3-6 6-3有惊无险战胜俄罗斯选手库兹涅佐娃，晋级四强。美国人将在半决赛中迎战意大利选手埃拉尼。埃拉尼在周二的四分之一决赛中以6-4 7-6(6)淘汰A拉德万斯卡，这是埃拉尼职业生涯中首次击败世界排名前四的选手。路透
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