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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 7日 星期五 14:40 BJT

法网--小威莎娃会师决赛 将上演一二号种子大战

周四上演法网女单半决赛，头号种子小威廉姆斯以6-0 6-1首盘送蛋完胜WTA排名第五的埃拉尼，仅用时46分钟便轻松晋级决赛。在小威得到的52分中有40分为制胜分。而另一场半决赛中，卫冕冠军莎拉波娃以6-1 2-6 6-4击败三号种子阿扎伦卡。周六的法网女单决赛将上演一二号种子大战。路透
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