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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 11:48 BJT

莎娃美网晋级 称“未怀孕”

在周一进行的美网女单首轮比赛中，赛会三号种子莎拉波娃以6-2 6-2直落两盘轻松击败匈牙利选手Melinda Czink，挺进第二轮。赛後莎娃称自己的肠胃问题已无大碍，且“并未怀孕”。由於奥运会决赛前夕的肠胃问题，莎拉波娃不得不错过蒙特利尔赛与辛辛那提赛。

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