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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 6日 星期四 14:37 BJT

法网--莎娃首盘吞蛋2-1逆转 半决赛会师阿扎伦卡

周三法网女单四分之一决赛，卫冕冠军莎拉波娃在首轮遭对手送蛋的不利情况下，以0-6 6-4 6-3逆转淘汰扬科维奇，晋级四强。阿扎伦卡亦开局遭遇困境，首盘用时76分钟才拿下，最终以7-6 6-2击败基里连科，跻身半决赛。周四莎拉波娃将与阿扎伦卡争夺决赛入场券，白俄罗斯人以12战7胜的战绩略占上风。路透
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