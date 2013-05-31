法网--李娜雨后遭逆转 止步次轮

周四法网女单第二轮中，六号种子李娜7-5 3-6 2-6不敌世界排名第66的美国选手马泰克-桑兹，止步次轮。比赛数次被大雨中断，但李娜赛后拒绝为自己找理由，称自己“在通常情况下不会连丢7局，(由于大雨)三次返场确实很不容易，但是天气因素对每位选手都是公平的。我应该问问自己和我的团队，看问题出在哪里。”路透