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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 10:28 BJT

澳网--彭帅0-2不敌基里连科止步次轮

周四澳网公开赛女单比赛第二轮中国金花彭帅5-7 2-6不敌俄罗斯选手基里连科，无缘第三轮。在女单第二轮周三的比赛中郑洁6-4 1-6 7-5力克世界排名第9的斯托瑟，主场作战的斯托瑟再次被早早淘汰；而李娜以6-2 7-5两盘直落白俄罗斯选手加沃尔索娃，顺利晋级。路透

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