无名小将杜瓦尔美网爆冷淘汰斯托瑟

无畏的美国少女杜瓦尔周二在美网女单首轮5-7 6-4 6-4爆冷击败前美网冠军斯托瑟。这位17岁的资格赛选手来自亚特兰大，她在七岁时曾被劫为人质，而她的父亲在2010年海地大地震中被从废墟中救出，双腿骨折、左臂粉碎性骨折，七根肋骨骨折，插进他的肺里，最终幸运得救。路透