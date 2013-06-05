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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 15:10 BJT

法网--特松加3-0淘汰费德勒

周二法网公开赛男单四分之一决赛，本土作战的特松加以7-5 6-3 6-3直落三盘淘汰瑞士天王费德勒，打入四强。罗兰加洛斯赛场自1983年来便没有本土选手加冕过男单冠军，特松加的胜利重燃这一希望。法国人将在半决赛中对阵费雷尔，后者在周二的四分之一决赛中以6-2 6-1 6-1轻松击败西班牙同胞罗布雷多。路透
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