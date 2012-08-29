版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 29日 星期三 13:31 BJT

大威横扫晋级 轰出女网赛场史上最快发球

周二美国网球公开赛继续首轮争夺，在女单赛场上，大威廉姆斯以6-3 6-1两盘直落同胞选手马泰克桑兹，并轰出时速199.5公里的发球，创造女子网球赛场上发球新纪录。大威将在第二轮迎战赛会六号种子、德国新星科贝尔。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐