澳网--吴迪大满贯首秀失利

中国选手吴迪周二在澳网男单第一轮的比赛中以1-3不敌克罗地亚选手Ivan Dodig，无缘次轮。这是继梅福基1959年打入温网之后，首位中国内地男选手在大满贯赛事中亮相。21岁的吴迪目前世界排名第186，他在赛后表示，完全没想到自己在墨尔本能得到如此多的欢呼喝彩和加油声，这种待遇是在国内打比赛时未曾有过的。路透