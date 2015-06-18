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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 18日 星期四 16:30 BJT

瓦林卡不敌安德森 止步女王杯第二轮

6月17日周三，法网冠军瓦林卡在女王杯草地赛第二轮中不敌南非选手安德森，6-7(4)、6-7(11)败下阵来，止步16强。尽管瓦林卡表现顽强，在两次抢七赛中奋力挽救了5个赛点，但最终败下阵来，2米高对手的22记Ace球给他造成大麻烦。继纳达尔首轮出局之后遭遇冷门淘汰后，二号种子瓦林卡是在本届女王杯赛中提早出局的第二位重量级选手。路透

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