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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 11:18 BJT

ATP女王杯穆雷夺冠

周日ATP女王杯决赛安迪·穆雷以2-1击败卫冕冠军、克罗地亚名将西里奇，第三次夺得这一赛事冠军。世界排名第二的穆雷在被对手先下一盘的情况下以5-7 7-5 6-3成功逆转。温布尔顿网球公开赛将于6月24日打响，穆雷在去年的温网男单决赛中输给费德勒。路透
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