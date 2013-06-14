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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 14日 星期五 12:04 BJT

穆雷女王杯复出一日双胜

周四ATP伦敦女王杯(Aegon Championships)穆雷复出一日取得两胜。由于腰伤而休养了四周的穆雷先以6-3 7-6(4)击败法国人马胡特，三个半小时后又返回球场以6-2 6-2轻取澳大利亚选手马托塞维奇，顺利晋级四分之一决赛。路透

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