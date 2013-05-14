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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 14日 星期二 14:22 BJT

罗马赛大威首轮出局

周一罗马大师赛女单第一轮中，大威廉姆斯3-6 2-6遭英国小将罗伯森(Laura Robson)淘汰。19岁的罗伯森将在第二轮遭遇小威廉姆斯。9号种子斯托瑟6-2 6-3轻松击败中华台北选手谢淑薇，中国选手彭帅4-6 6-3 6-2击败罗马尼亚选手尼库勒斯古(Monica Niculescu)，顺利过关。路透
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