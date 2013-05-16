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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 16日 星期四 14:20 BJT

罗马赛李娜2-0胜郑洁 穆雷伤退或无缘法网

周三罗马网球大师赛女单次轮李娜以6-3 6-1击败同胞郑洁，晋级第三轮。在男单赛场上，穆雷与瓦林卡分别因伤退赛。周三还是穆雷26岁的生日，英国人表示自己由于背部伤势，能否参加今年的法网公开赛都不一定，“若能参加法网，我将非常惊奇，”穆雷称。路透
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