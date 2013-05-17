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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 17日 星期五 14:45 BJT

罗马赛纳达尔惊险过关 李娜无缘八强

罗马大师赛卫冕冠军纳达尔周四1-6 7-5 6-4苦战击败古尔比斯，惊险过关；世界排名第一的德约科维奇则以6-1 6-4轻松击败乌克兰选手多尔戈波洛夫；德尔波特罗爆冷4-6 6-7不敌法国选手佩雷遭淘汰。在女单赛场上，五号种子李娜6-7 5-7不敌前世界第一扬科维奇，无缘八强。路透
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