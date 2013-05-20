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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:36 BJT

罗马大师赛纳达尔、小威轻松夺冠

周日罗马大师赛男单决赛“红土天王”纳达尔仅用时69分钟便以6-1 6-3横扫瑞士天王费德勒，拿下男单冠军。而在周日早些时候的女单决赛中，小威廉姆斯以6-1 6-3轻取前世界第一的阿扎伦卡，夺得女单冠军。在历时93分钟的两盘比赛中，小威轰出9记ACE，并取得41个制胜分。路透
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