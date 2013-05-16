罗马赛扬科维奇胜特松加 德尔波特罗觐见教皇

周三意大利罗马大师赛男单第二轮，世界排名第24的扬科维奇以6-4 7-6(5)击败ATP排名第8的特松加，扬科维奇赛后激动得撕破了自己身上的球衣。纳达尔、费雷尔均顺利晋级。在周二已进行了第二轮比赛的德尔波特罗则于周三在梵蒂冈参加了一场弥撒，并觐见了教皇，德尔波特罗表示激动不已。现任教皇方济各是他的阿根廷同胞。路透