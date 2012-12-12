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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 13:25 BJT

德约科维奇 小威当选ITF年度冠军

国际网球联合会(ITF)周一公布男女年度世界冠军，德约科维奇与小威廉姆斯分别分当选。此次夺冠是小威第三次获得这一荣誉，而塞尔维亚人则连续两年年终ATP排名第一。美国布莱恩兄弟10年内第9次当选男双冠军，而女双方面意大利组合文奇与埃拉尼夺冠。路透

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