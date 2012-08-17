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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 11:36 BJT

大师赛小威挺进八强

在周四辛辛那提大师赛女单第三轮的比赛中，美国名将小威廉姆斯2-0轻松击败U-拉德万斯卡，挺进八强。表现勇猛的小威在赛後却称，感到自己最近参加的大赛行程过於密集，同时参加女单和女双的比赛是对体力的很大挑战，因此很高兴今天的比赛自己能够“顺利度过”。

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