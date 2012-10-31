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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 31日 星期三 14:54 BJT

莎娃：明年温网是主要任务

世界排名第二的莎拉波娃周二表示，2013年新赛季自己的首要任务赢得温网女单冠军，而不是重返世界第一。2004年只有17岁的莎拉波娃拿下温网冠军，故该赛事对其意义非凡。莎娃本赛季拿下法网冠军和奥运会银牌，但俄罗斯姑娘今年与小威交手三战全负，莎娃称希望明年能击败小威“复仇”。路透

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