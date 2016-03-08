莎拉波娃未通过药检 或面临禁赛

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶3月7日 - 俄罗斯网球女星莎拉波娃周一称，因健康原因在过去10年一直服用的一种药物导致她未能通过今年澳网的药检。曾五次赢得大满贯锦标的莎拉波娃是当今体坛收入最高的女星。
国际网球联合会(ITF)宣布，28岁的莎拉波娃将从3月12日开始被临时停赛。
她成为一个月内第七位被检测出meldonium呈阳性的运动员，该药物被用于治疗糖尿病和低镁症，今年1月1日开始被国际反禁药组织列入违禁药物。
“我犯下大错。我让我的球迷失望了，让网坛失望了，”莎拉波娃在记者会中表示。“我对此负全责。”
“我知道我因此要承担后果，我不想以这样的方式结束职业生涯。我非常希望能再得到一次机会参加网球赛，”前世界排名第一的莎拉波娃在洛杉矶市中心一家酒店举行的记者会中表示。
依据国际网联的反禁药制度，服用禁药的选手将面临禁赛四年处罚，不过在多种情况下可能获得减轻处罚，譬如初犯者、或证明没有重大过错，或是因为疏忽。如果一名运动员本身没有过错或出于疏忽，不会被禁赛。(完)
编译：王燕焜 发稿：王琛
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美