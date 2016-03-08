莎拉波娃未通过药检 或面临禁赛

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶3月7日 - 俄罗斯网球女星莎拉波娃周一称，因健康原因在过去10年一直服用的一种药物导致她未能通过今年澳网的药检。曾五次赢得大满贯锦标的莎拉波娃是当今体坛收入最高的女星。

国际网球联合会(ITF)宣布，28岁的莎拉波娃将从3月12日开始被临时停赛。

她成为一个月内第七位被检测出meldonium呈阳性的运动员，该药物被用于治疗糖尿病和低镁症，今年1月1日开始被国际反禁药组织列入违禁药物。

“我犯下大错。我让我的球迷失望了，让网坛失望了，”莎拉波娃在记者会中表示。“我对此负全责。”

“我知道我因此要承担后果，我不想以这样的方式结束职业生涯。我非常希望能再得到一次机会参加网球赛，”前世界排名第一的莎拉波娃在洛杉矶市中心一家酒店举行的记者会中表示。

依据国际网联的反禁药制度，服用禁药的选手将面临禁赛四年处罚，不过在多种情况下可能获得减轻处罚，譬如初犯者、或证明没有重大过错，或是因为疏忽。如果一名运动员本身没有过错或出于疏忽，不会被禁赛。(完)