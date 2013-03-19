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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 19日 星期二 14:45 BJT

莎拉波娃世界排名超越阿扎伦卡升至第二

在周一最新公布的WTA排名中，俄罗斯女将莎拉波娃排名超越阿扎伦卡，上升至第二位。莎拉波娃在上周末结束的巴黎银行赛女单决赛中击败沃兹尼亚奇夺冠。莎娃在采访中称，“世界第一”的头衔的确很棒，但是自己更关注的是能否夺得大满贯赛事的冠军。莎拉波娃曾在2005年自己18岁的时候首次登上女单世界第一的宝座。路透
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