莎拉波娃世界排名超越阿扎伦卡升至第二

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
在周一最新公布的WTA排名中，俄罗斯女将莎拉波娃排名超越阿扎伦卡，上升至第二位。莎拉波娃在上周末结束的巴黎银行赛女单决赛中击败沃兹尼亚奇夺冠。莎娃在采访中称，“世界第一”的头衔的确很棒，但是自己更关注的是能否夺得大满贯赛事的冠军。莎拉波娃曾在2005年自己18岁的时候首次登上女单世界第一的宝座。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透