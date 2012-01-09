版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:03 BJT

李娜悉尼站首秀速战速决

中国金花李娜周一在WTA悉尼国际赛首轮中速战速决，将在霍普曼杯中的状态带到了悉尼赛场，以6-0 6-3轻取俄罗斯选手玛卡洛娃。不过要在即将开展的澳大利亚网球公开赛上成为冠军的有力争夺者，李娜还需提高发球的力量和攻击力。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐