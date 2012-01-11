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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 16:25 BJT

沃兹尼亚奇制胜秘诀："痛恨失败"

沃兹尼亚奇何以如此刚毅？答案是没秘密可言。她坚定意志背後的原因其实平淡无奇："我痛恨失败"。周二沃兹尼亚奇悉尼赛苦战三盘，险胜齐步科娃，而此役如果输球，她与科维托娃关系世界排名第一归属的直接对决将成为泡影。路透

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