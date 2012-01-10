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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 18:49 BJT

李娜盛赞沃兹尼亚奇

世界排名第一的沃兹尼亚奇与李娜周二双双有惊无险晋级悉尼赛下一轮，李娜盛赞网坛一姐道："我想说她是一位很难对付的球员。真的。每次与她对阵，我都会累到抽筋。"此前沃兹苦战三盘，7-5 2-6 6-4艰难胜齐步科娃，而李娜也不轻松，2-6 6-4 6-1逆转南非人施皮尔斯。路透

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