世界排名第一的沃兹尼亚奇与李娜周二双双有惊无险晋级悉尼赛下一轮，李娜盛赞网坛一姐道：''我想说她是一位很难对付的球员。真的。每次与她对阵，我都会累到抽筋。''此前沃兹苦战三盘，7-5 2-6 6-4艰难胜齐步科娃，而李娜也不轻松，2-6 6-4 6-1逆转南非人施皮尔斯。路透