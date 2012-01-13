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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 13日 星期五 15:53 BJT

李娜胜科维托娃 再入悉尼决赛

中国金花李娜周四赛场发挥出色，经三盘苦战以1-6 7-5 6-2逆转胜世界排名第二的捷克选手科维托娃，挺入悉尼国际赛决赛。捷克美女开场打得非常精彩但後劲不足，卫冕冠军李娜韧性十足，为自己锁定决赛位置，并浇灭了对手澳网开赛前成为世界排名第一的希望。路透

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