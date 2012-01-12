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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 18:36 BJT

沃兹尼亚奇遇双重打击

世界排名第一的沃兹尼亚奇周三在悉尼国际赛八强赛中含泪输于拉德万斯卡，而她能否及时康复，能赶上随後的澳大利亚网球公开赛也打上了问号。当晚深夜的四分之一决赛中，左腕负伤的沃兹尼亚奇6-3 5-7 2-6遭遇翻盘，捷克美女科维托娃可能会在48小时内夺走沃兹的世界第一宝座。路透

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