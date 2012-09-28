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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 28日 星期五 11:22 BJT

泛太平洋公开赛阿扎伦卡退赛 莎娃遭淘汰

世界排名第一的阿扎伦卡周四宣布由於身体状况退出东京泛太平洋公开赛。此前一天白俄罗斯姑娘在对意大利选手文奇的比赛中就感到眩晕而不得不在比赛中测量血压。阿扎伦卡表示自己此前从未出现此类状况，但她仍会参加下周的中国公开赛。赛会二号种子莎拉波娃则遭澳大利亚名将斯托瑟淘汰。图为阿扎伦卡。

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