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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 11:16 BJT

纳达尔因伤退出美网

纳达尔周三宣布，由於膝盖伤势，将退出今年的美国网球公开赛，引起外界担忧其膝伤的严重程度。这一伤势早在2008年便开始困扰这位十一座大满贯冠军得主。纳达尔ATP排名第三，受迫于膝伤无缘今年的奥运会、多伦多赛以及辛辛那提赛。今年的美网公开赛将於8月27日至9月9日在纽约举行。

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