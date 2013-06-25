版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 25日 星期二 13:46 BJT

温网--阿扎、莎娃首轮过关

周一温布尔登网球公开赛女单第一轮二号种子阿扎伦卡与三号种子莎拉波娃各自遭遇险情，但二人随后均过关。阿扎伦卡以6-1 6-2横扫葡萄牙人科勒尔，但在第二盘开局发球时后仰重摔，伤到右膝，痛苦倒地并大叫，但白俄罗斯人在伤停后重返赛场最终拿下比赛。莎拉波娃则是首盘遭遇抢七，最终以7-6(5) 6-3淘汰对手晋级次轮。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐