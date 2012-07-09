费德勒第七次问鼎温网桂冠

路透伦敦7月8日电---费德勒周日似乎给穆雷打开了温网夺冠的大门，之後却又重重的关上了这扇门。在当天的男单决赛中，第八次打入温网决赛的费德勒再度登顶，第七次夺得温网男单冠军，并重返世界第一的宝座。

穆雷以6-4拿下首盘，正当人们以为英国选手时隔76年後将再次夺取温网男单桂冠时，瑞士天王从第二盘发起反击，以7-5扳回一盘，并最终以4-6 7-5 6-3 6-4锁定胜局，拿到其职业生涯中的第17个大满贯个人赛冠军。这也是费德勒七次登顶温网男单，追平了美国名将桑普拉斯保持的温网男单最多夺冠记录。

30岁零335天的费德勒是继亚瑟·阿什(Arthur Ashe)在1975年草场地夺冠後，赢取四大满贯赛男单冠军选手中年龄最大的。在周一出炉的ATP世界排名中，瑞士天王将时隔两年後重返第一的位置，并追平桑普拉斯286周ATP世界排名第一的记录。

“在这两天的比赛中我发挥出了个人的最好水平”，费德勒在颁奖仪式上说。“我在最近一段时间内经历了许多挑战，这个冠军来得正是时候。”费德勒的上个大满贯赛事男单冠军来自於2010年的澳洲网球公开赛。

对於穆雷的女友Kim Sears以及其他撑伞在亨曼山上观赛的英国民众们来说，更多的是绝望。英国首相卡梅隆，王妃凯特，贝克汉姆夫妇亦在皇家包厢中观看了比赛。

“我已经离冠军很近了，”穆雷在赛後哽咽地说道，“在半决赛後，别人都说这是我最好的机会，罗杰(费德勒)已经30岁了，但是他的表现却并没有打上折扣，他打得非常精彩，祝贺他，他的出色表现配得上这个冠军。”

费德勒在赛後对记者说，“穆雷的表现一直很出色，我真心的认为他今後一定能赢得大满贯冠军，而且不止一个。” （完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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