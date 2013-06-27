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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 27日 星期四 10:29 BJT

温网再爆大冷门 费德勒莎娃止步次轮

在周三男单次轮中，世界排名第116的乌克兰选手斯塔霍夫斯基以6-7(5) 7-6(5) 7-5 7-6(5)爆冷淘汰费德勒。而瑞士天王连续36场打进大满贯四分之一决赛的记录遭终结。女单方面三号种子莎拉波娃3-6 4-6不敌世界排名第131的葡萄牙选手德布里托。莎娃在比赛中三次跌倒，还叫了10分钟的暂停。路透
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