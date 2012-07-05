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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 5日 星期四 11:20 BJT

温网费德勒胜尤兹尼 王子夫妇观赛

在周三进行的温网男单四分之一决赛中，费德勒发挥出色，以6-1 6-2 6-2完胜俄罗斯对手尤兹尼，跻身四强。费德勒在三盘中均展现了惊人的实力，使到场观赛的威廉王子及王妃凯特大饱眼福，网坛名宿阿加西、罗德·拉沃亦现场观看了本场比赛。路透

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