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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 25日 星期二 14:19 BJT

温网--休伊特3-0横扫瓦林卡

周一温网男单第一轮，32岁的休伊特以6-4 7-5 6-3横扫11号种子瓦林卡。休伊特世界排名已经降至第70，他将在周三的第二轮中面对德国选手布朗。此外，费德勒仅用时68分钟便以6-3 6-2 6-0送蛋淘汰罗马尼亚选手哈内斯库；二号种子穆雷则以6-4 6-3 6-2轻松击败对手晋级。路透

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