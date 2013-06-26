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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 14:15 BJT

温网--42岁伊达公子淘汰18岁小将

在周二的温网女单首轮中，已经年过42岁的日本选手伊达公子以6-0 6-2轻松横扫18岁的资格赛选手、德国小将维特霍夫特，显示出网球不止是年轻人的运动。在男单赛场上，四号种子费雷尔以6-1 4-6 7-5 6-2四盘取胜晋级，此外，伯蒂奇、德尔波特罗、哈斯以及季米特洛夫等人均顺利步入次轮。路透

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