版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 12:02 BJT

温网--李娜首轮完胜 A拉德染金发

周二温网女单首轮六号种子李娜6-1 6-1完胜荷兰选手克拉吉塞克，轻松晋级，而彭帅亦以6-3 6-2横扫对手晋级。其他女单种子选手中，A拉德万斯卡、斯托瑟、科贝尔均顺利步入次轮，而10号种子基里连科遭淘汰。令人留意的是，一直以黑发形象示人的波兰女将A拉德万斯卡染了一头金发上场，不知能否为其在今年的温网中带来好运。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐