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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 28日 星期五 14:56 BJT

温网--李娜2-1晋级 彭帅无缘32强

周四温网第二轮六号种子李娜状态出现起伏，但最终仍以6-2 1-6 6-0决胜盘送蛋淘汰罗马尼亚选手哈勒普。新西兰选手伊兰科维奇7-6(6) 6-2击败另一位中国选手彭帅。男女单一号种子小威廉姆斯与德约科维奇均横扫各自对手，顺利晋级。德尔波特罗、伯蒂奇、A拉德万斯卡均步入第三轮。路透
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