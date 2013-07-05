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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 5日 星期五 11:59 BJT

利斯基击败拉德万斯卡 将与巴托丽争夺温网女单冠军

德国选手利斯基周四经过一场史诗般的半决赛大战，凭借雷霆般的发球与坚强的意志，经过两小时18分钟的苦战，6-4 2-6 9-7艰难击败A拉德万斯卡，将与巴托丽争夺温网女单冠军，一场赛前赔率达1赔1500的女单决赛成为了现实。巴托丽则较为轻松的以6-1 6-2击败比利时对手菲利皮肯斯。路透
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