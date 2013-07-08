版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 7月 8日 星期一 11:53 BJT

穆雷成温网77年来第一位本土男单冠军

穆雷终结温布尔顿网球锦标赛最近77年来没有本土男单冠军的尴尬，周日经过三小时零九分钟的苦战，6-4 7-5 6-4击败世界排名第一的德约科维奇而封王。1.5万名观众聚集中央球场，数以百万计英国球迷注视着电视屏幕，目睹了穆雷温网加冕的一幕，穆雷赛后表示：“过去四五年，非常困难，压力非常非常大。”路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐