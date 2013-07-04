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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 4日 星期四 14:33 BJT

穆雷两盘落后逆转沃达斯科 晋级温网四强

穆雷周三让主场球迷提心吊胆，他在两盘落后情况下实现大逆转，惊险击败西班牙对手沃达斯科，杀入温网男单四强。二号种子穆雷赛前被普遍认为将轻松取胜，红土场专家沃达斯科在草地球场战绩平平，但沃达斯科直落两盘给穆雷一个下马威，不过之后他的打法趋于保守，穆雷抓住机会反击，最终以4-6 3-6 6-1 6-4 7-5赢得胜利。路透

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