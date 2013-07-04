穆雷两盘落后逆转沃达斯科 晋级温网四强

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
穆雷周三让主场球迷提心吊胆，他在两盘落后情况下实现大逆转，惊险击败西班牙对手沃达斯科，杀入温网男单四强。二号种子穆雷赛前被普遍认为将轻松取胜，红土场专家沃达斯科在草地球场战绩平平，但沃达斯科直落两盘给穆雷一个下马威，不过之后他的打法趋于保守，穆雷抓住机会反击，最终以4-6 3-6 6-1 6-4 7-5赢得胜利。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透