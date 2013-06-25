温网噩梦重现 纳达尔首轮爆冷出局

刚刚拿下个人第八个法网冠军的纳达尔周一在温网男单首轮中遭爆冷，“红土之王”被比利时选手达西斯7-6(4) 7-6(8) 6-4直落三盘淘汰。29岁的达西斯世界排名仅135，最后更是以一记“再见ACE”结束比赛送纳达尔回家。在去年的温网男单第二轮中，纳达尔亦爆冷不敌捷克人罗索尔，但去年纳达尔至少还打满了5盘。路透